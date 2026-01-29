実況系YouTuber・けんぼーさんは1月22日、自身のX（旧Twitter）を更新。今まで投稿した動画が削除され、現在の心境を吐露しました。【投稿】削除されたYouTube動画一覧「未成年者の心と体を危険にさらすコンテンツは」「49本の実況動画が削除されました」と報告したけんぼーさん。投稿には画像を4枚載せています。「重要なお知らせコミュニティガイドラインに関する事前警告」などと書かれ、削除された動画のタイトル一覧も記載