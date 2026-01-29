「さらりとした梅酒 糖質50％オフ」チョーヤ梅酒（以下、チョーヤ）は、本格梅酒「さらりとした梅酒 糖質40％オフ」を中身とパッケージデザインをリニューアルし、「さらりとした梅酒 糖質50％オフ」として2月上旬から順次切り替えて発売する。「さらりとした梅酒 糖質40％オフ」は「さらりとした梅酒」ブランドの糖質オフ商品として2016年9月6日に発売した国産梅100％使用、酸味料・香料・着色料不使用の本格梅酒。健康を意識した