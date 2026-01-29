江崎グリコは、新ブランド「亜麻仁サイクル」を1月28日に立ち上げ、「亜麻仁サイクル フェムサポートパン＜プレーン＞」、「亜麻仁サイクル フェムサポートパン＜ドライフルーツ入り＞」を、グリコダイレクトショップおよび一部オフィスグリコで、期間限定発売した。ブランド名にもなっている「亜麻仁」を配合したパンで、女性の穏やかで自分らしい日々に寄り添う。「亜麻仁サイクル フェムサポートパン」は、亜麻仁に含まれる植物