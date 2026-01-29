逃亡先の鹿児島・奄美大島で逮捕された国内最大のスカウトグループ「ナチュラル」のトップが、2025年秋に約1カ月間、愛知県内のホテルにも宿泊していたとみられることが分かった。愛知県内の海沿いのホテルに約1カ月間宿泊か「ナチュラル」の会長・小畑寛昭容疑者（40）はスカウト行為の見返りとして、暴力団組員にみかじめ料を払った疑いが持たれていて、26日に奄美大島で逮捕された。小畑容疑者は、12月21日から奄美大島のホテル