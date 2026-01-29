「クーリッシュホイップかつ丼」ロッテの“飲むアイス”「クーリッシュ」ブランドから1月12日に発売されたばかりの「クーリッシュ ホイップクリーム」と、立ち食いそば・うどんチェーン店の「名代富士そば」との夢のコラボレーションが実現した。数量限定の新メニュー名は「クーリッシュホイップかつ丼」。2月1日から2月28日の期間、名代富士そば赤坂店、池袋店、五反田店にて、1日10食限定で販売する。「クーリッシュホイップかつ