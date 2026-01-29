暮らしの中の嘆きや世相を詠む、毎年恒例の川柳コンクールのベスト100が発表され、あの人気キャラクターも登場です。第一生命が発表した「2025年 第一生命サラっと一句！わたしの川柳コンクール」のベスト100。「ミャクミャクと続く気配の物価高」「古古米と言われぬように自己研鑽」など、2025年ならではの作品が並びました。さらに「気づいたら子どもの推しが我が推しに」「AIに相談してから人に聞く」という作