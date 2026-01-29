29日未明、熊本市西区の住宅で火事があり、焼け跡から女性1人が遺体で見つかりました。火事があったのは、熊本市西区城山大塘の本田尚美さん(85)の住宅です 29日午前3時半過ぎ、近くに住む人から「住宅が燃えている」と消防に通報がありました。火は、およそ2時間後に消し止められましたが、木造2階建ての本田さんの住宅およそ125平方メートルを全焼したほか、隣の長男-浩実さんの住宅にも燃え移り、およそ120平方メ}