内閣府の公用車が信号無視して交差点に突っ込み、7人が死傷した事故で、公用車が時速約130キロで衝突していたことがわかった。この事故は1月22日、港区・赤坂の特許庁前で、内閣府の公用車が赤信号を無視して交差点に突っ込み、タクシーなど5台が巻き込まれ、1人が死亡、6人が重軽傷を負ったもの。ノーブレーキで衝突時、時速130キロに加速その後の取材で、公用車は、事故の5秒前には時速100キロを超えるスピードを出していて、そ