【WWE】RAW（1月26日・日本時間27日／カナダ・トロント）【映像】“苦節10年”、戸澤陽が“魂”の3カウントを奪った瞬間 ロイヤルランブル直前のトロント大会で、長年“コメディ枠”が定着してきた日本人スーパースターが突然の覚醒。難敵揃いの4Wayタッグ戦を制し、米マットで苦節10年、悲願の王座挑戦権を獲得した。世界最高峰のWWEのリングで、日本人スーパースター戸澤陽が“在籍10年分”の物語が凝縮された大金星を挙