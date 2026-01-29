中国の習近平国家主席、スターマー英首相（ゲッティ＝共同）【北京共同】中国の習近平国家主席とスターマー英首相は29日、北京で会談した。新華社が報じた。英首相の訪中は8年ぶり。両国は冷え込んでいた関係の改善に前向きな姿勢を示している。米政権が関税で各国に圧力を加える中、中英間の貿易を安定させる思惑がある。習氏は欧州各国と関係を強化して影響力を高め、4月に訪中する予定のトランプ米大統領と対峙する構えだ。