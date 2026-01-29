国際バレーボール連盟(FIVB)は28日、バレーボールネーションズリーグ2026の予選ラウンド開催都市を発表。7月には、日本の関西でも試合が開催されます。女子日本代表は、第1週(6月3日〜7日)をケベックシティ(カナダ)、第2週(6月17日〜21日)を未定(フィリピン)、第3週(7月8日〜12日)を関西(日本)で戦います。男子日本代表は、第1週(6月10日〜14日)を臨沂(中国)、第2週(6月24日〜6月28日)をオルレアン(フランス)、第3週(7月15日〜19日