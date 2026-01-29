ロッテは28日、育成のラドニーとアセベドが28日に来日したと発表した。▼ ラドニー「初めて日本に来れたことをとても嬉しく思います。今年1年間全力でプレーします。応援よろしくお願いします！」▼ アセベド「今年も日本で野球ができることにとても興奮しています。そしてキャンプでファンの皆さんとお会いできるのを楽しみにしています。バモス！」