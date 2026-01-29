ロッテは29日、2026年一軍春季キャンプ地である宮崎県都城市の都城運動公園内野球場および室内練習場、ブルペンについて、同じロッテグループである株式会社ロッテがネーミングライツ・パートナー企業となることが決定したと発表した。契約締結後、令和8年2月1日より各施設の愛称の運用を開始する予定。ネーミングライツの契約期間は、令和8年2月1日から令和9年3月31日までを予定。都城運動公園においてネーミングライツ制度を