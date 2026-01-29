【モデルプレス＝2026/01/29】Dream Shizukaが1月28日、自身のInstagramストーリーズを更新。祖父母との3ショットを公開し、話題を呼んでいる。【写真】37歳LDHアーティスト「どことなく似てる」亡き祖父母との3ショット◆Dream Shizuka、祖父母への感謝を綴るDream Shizukaは「今日はおじいちゃんの誕生日 実は私のじいちゃん、ばあちゃん、お母さんはみんな1月生まれ」と投稿。「じいちゃんはだいぶ前に亡くなってばあちゃんも亡