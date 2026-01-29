BTSが、完全体でのカムバックを控えるなか、スター・ブランド評判で1位を獲得した。韓国企業評判研究所は、2025年12月29日から2026年1月29日までに収集したスター・ブランドのビッグデータ約2億7900万件を、消費者行動分析を通じて分析。スター・ブランドに対する参加指数、メディア指数、疎通指数、コミュニティ指数を基に、ブランド評判を算出した。【写真】BTS、新アルバム準備中の完全体写真これは、2025年12月のスター・ブラ