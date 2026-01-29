俳優ユ・ソンホ（24）と女優シン・ウンス（23）が熱愛を認めた。1月29日、ユ・ソンホの所属事務所Hiinエンターテインメント側は、複数の韓国メディアに「ユ・ソンホとシン・ウンスが交際中であることは事実」と立場を伝えた。【画像】ユ・ソンホ、衝撃的な女装2人は交際を開始してから3カ月ほどで、親しい知人同士の集まりで出会い、恋人関係へと発展したという。2002年生まれの同い年で、今年の干支である馬年の年男・年女にあた