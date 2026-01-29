バーガーキングは、“ビッグマウス”シリーズの新作2品『ダブルビーフ ビッグマウスホワイトバーガー』『チキン&ビーフ ビッグマウスホワイトバーガー』を、2026年1月30日から期間限定で新発売する。いずれも、カマンベールのコクとにんにくの旨味が濃厚な「ホワイトチーズソース」とまろやかな味わいのゴーダチーズを使用している。【すべての画像はこちら】ジューシーチキン×ホワイトチーズソースの『チキン&ビーフ』も