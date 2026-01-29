【JR西日本中国地域色】 4月末 発売予定 価格：1,100円 ガイアノーツは、塗料「JR西日本中国地域色」を4月末に発売する。価格は1,100円。 本商品は広島地域を中心に使用された113、115系車両を再現した鮮やかな黄色の塗料となっている。ツヤの加減は7分光沢。 下地の色を変えることで整備工場による色の微妙な差を再現することができ、下地を白にすることで関西系