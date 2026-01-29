お笑いコンビ「品川庄司」の庄司智春が、お笑いコンビ・ペナルティのワッキーからの誕生日プレゼントを公開した。２９日までに自身のインスタグラムを更新した庄司。「ペナルティワッキーさんから誕生日プレゼント頂きました。実はワッキーさんは誕生日の人に名前と年齢がプリントされているオリジナルTシャツを贈るおじさんなんです。」と紹介。「ＴＯＭＯＨＡＲＵ５０ＭＩＫＩＴＹ４０斬新な横っ腹プリントなぜかミキテ