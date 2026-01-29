明日30日にかけて、近畿は大雪となる見込みです。特に今日29日夜遅くから明日30日午前中は雪雲の流れ込みが強まって、北部を中心に積雪が急増し、普段、雪の少ない中部の平野部でも雪が積もるおそれがあります。道路や鉄道への影響も予想されるため、最新の気象情報や交通情報を確認するようにしてください。今日29日夜〜明日30日午前中JPCZで雪雲の流れ込み強まる今日29日午前中の近畿は、北部を中心に断続的に雪が降り、紀伊半