警察学校で約10か月間に渡って厳しい訓練をしてきた初任科の卒業式が、1月29日に高知県南国市で行われました。南国市の警察学校で行われた初任科生の卒業式には、4月に警察学校に入校して約10か月間の課程を終えた卒業生19人が出席しました。卒業式では岡潔学校長が挨拶に立ち、「誇りと使命感をもち県民に親しまれ信頼される警察官になって欲しい」と激励の言葉を贈りました。続いて卒業生を代表して、高知警察署に配属が決まった