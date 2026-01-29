2025年3月、浜松市で軽トラックが小学生の自転車の列に突っ込み4人が死傷した事故で検察が近く軽トラックを運転していた男性を「危険運転致死傷」の罪で起訴する方針であることがわかりました。この事故は2025年3月、浜松市中央区舘山寺町で軽トラックが小学生の自転車の列に突っ込み1人が死亡、3人が重軽傷を負ったものです。軽トラックを運転していた70代の男性が過失運転傷害の疑いで逮捕されましたが処分保留で釈放され任意で