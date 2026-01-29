エッジが効き、より精悍な表情に昨年7月にグッドウッド・フェスティバル・オブ・スピードでお披露目された『マセラティMCプーラ』が日本上陸を果たし、そのオープンエアモデルである『MCプーラ・チェロ』に袖ケ浦フォレストレースウェイで試乗することができた。【画像】マセラティMC20からスーパースポーツのDNAを継承！『MCプーラ・チェロ』全47枚イタリア語で『純粋』を表す『プーラ』は、2020年にデビューしたスーパースポー