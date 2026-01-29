ダンス＆ボーカルグループ・GENERATIONSの数原龍友、片寄涼太、モデルのみちょぱこと池田美優が29日、都内で行われたマクドナルド『行った気になる！N.Y.バーガーズ』新商品発表イベントに参加した。【動画】2月4日からスタート！『行った気になる！N.Y. バーガーズ』イベントでは、数原は「マクドナルドで働いていたことがあります。16歳、17歳でこのお仕事をする前に実はマクドナルドで働いていました」と明かした。「今でも