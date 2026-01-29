プロ野球・ロッテは29日、ポランコ選手が28日に来日したことを発表しました。ポランコ選手は2023年に26本塁打をマークし本塁打王とベストナインに輝きましたが、昨季は右肩の手術もあり39試合、5本塁打にとどまりました。ポランコ選手は球団を通じ「また日本に戻ってくることができて嬉しいです。けがから回復し、チームの勝ちに貢献出来る状態です。今は100%の状態です。去年はけがでシーズン途中に離脱し自分にとって難しい一年