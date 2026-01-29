このあと、あすにかけてが寒波のピークとなりそうです。日本海で発達した雪雲が一段と活発になって、今夜は北陸地方にかかりそうです。また、あすになると近畿北部を中心に流れ込むでしょう。こういった場所では、平野部でも短い時間にドカ雪となるおそれがあります。また、東海や近畿中部でも雪が積もるおそれがあります。日本海側では、すでに平年を大きく上回る雪の積もっているようなところがあります。新たな大雪によるなだれ