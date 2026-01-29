J1アビスパ福岡に来年加入する神奈川大3年のMF前田快（21）が、2月8日に岡山と対戦するJ1百年構想リーグ開幕戦でスタメンデビューする可能性が出てきた。宮崎キャンプ最終日だった24日、昨季J1を制した鹿島との練習試合（45分×4本）にボランチとして先発出場し、相手の主力組を相手に前線へ鋭いパスを出すなど攻守両面で存在感を発揮。クラブは在学中ながらJリーグ公式戦に出場できる「特別指定選手」として登録する予定で、