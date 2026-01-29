〜 2025年9月中間期国内104銀行「預貸率」調査 〜国内104銀行の2025年9月中間決算期の預貸率は、65.70％（前年同期64.86％）と9月中間期としては4年連続で前年同期を上回り、貸出が堅調に伸びていることがわかった。預金合計（預金＋譲渡性預金）は1,046兆959億円（前年同期比2.7％増）と伸ばしたが、貸出金合計は687兆3,329億円（同4.1％増）と伸び率が1.4ポイント上回った。コロナ禍が落ち着き、円安を背景に大手を中心