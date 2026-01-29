静岡県内の私立高校の入学願書が締め切られ、平均志願倍率は2.34倍となりました。 【写真を見る】2026年度静岡県内私立高のすべての志願状況はこちら 2026年度入試は県内の私立高校43校のうち40校が公募を受け付けました。募集定員の合計1万1485人に対して志願者の数は2万6914人となり、平均志願倍率は2.34倍でした。2025年度と比べると0.02ポイントの上昇です。 志願倍率が最も高かったのは、磐田東高校の普通科と浜松学芸高校