29日朝、佐世保市の国道で80代の男性が軽乗用車にはねられ死亡しました。 29日午前4時50分頃、佐世保市藤原町の国道35号で横断していた80代の男性が市の中心部から直進してきた軽乗用車にはねられました。 また、軽乗用車の後続の軽ワゴン車にも接触したと見られるということです。 男性は病院に搬送されましたが、まもなく死亡しました。 現場は見通し良い片側2車線の直線道路で、現場周辺では約5時間に