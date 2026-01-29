ウェッジ市場で圧倒的な人気を誇る『ボーケイ SM10』。2月20日に『SM11』が発売されることが正式発表されると、大型店舗では『SM10』が一気に売り切れてしまった。ウェッジで2年間にわたり1位をキープした『SM10』。46度から62度までのロフトバリエーションがあり、ソールグラインドも6タイプあるが、どれが一番人気だったのか？ヒマラヤスポーツ&ゴルフ高崎店の冨永孝久さんに取材した。【写真】『SM11』にも期待大！PGA