29日未明、新潟市中央区で店舗兼住宅など3棟を焼く火事があり、焼け跡から1人の遺体が見つかりました。29日午前2時半ごろ、新潟市中央区春日町で「建物から火が出ている」と近くを通りがかった人から消防に通報がありました。【近くに住む人】「赤い炎で黒い煙が出て、火の粉が出ていた。外に出たらたまにぱーん、ぱーんと音がした」駆けつけた消防により、火は約3時間後に消し止められましたが、大野芳夫さん(80代)の