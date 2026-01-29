29日未明、熊本市で、住宅が全焼する火事があり、焼け跡から1人の遺体が見つかりました。 【写真を見る】熊本市西区城山大塘の住宅で火事1人の遺体発見85歳女性と連絡とれず 午前4時ごろ、西区城山大塘で「住宅が燃えている」と119番通報がありました。 警察と消防によりますと、火は約2時間後に消し止められましたが、火元の木造2階建ての住宅約125㎡が全焼し、近くの木造2階建ての住宅1棟にも延焼しました。 全焼