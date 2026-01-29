強い冬型の気圧配置となり、新潟県内は山沿いを中心に平地でも大雪となる恐れがあります。30日にかけ大雪による交通の乱れに注意・警戒が必要です 強い冬型の気圧配置の影響で山沿いを中心にまとまった雪が降っている県内。午前11時現在の積雪は魚沼市守門で264cm、十日町市で232cmなどとなっています。【雪かきをする人】「夜から降り出して目覚めたらこのくらい雪積もっていた。疲れますね、歳ですからね大変ですわ…」このあと