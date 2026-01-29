キャバリアーズ戦で突破を図るレーカーズの八村（右）＝クリーブランド（NBAE・ゲッティ＝共同）【クリーブランド共同】米プロバスケットボールNBAは28日、各地で行われ、レーカーズの八村塁は敵地クリーブランドでのキャバリアーズ戦に途中出場して17分36秒プレーし、無得点、2リバウンドだった。チームは99―129で敗れ、28勝18敗となった。