Ì¾¸Å²°ÃÏºÛÌ¾¸Å²°»Ô¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç2023Ç¯¡¢¸ÅÊªÈÎÇäÅ¹Å¹Ä¹¤ÎÃËÀ­¡áÅö»þ¡Ê42¡Ë¡á¤ò»¦³²¤·µ®¶âÂ°¤Ê¤É¤òÃ¥¤Ã¤¿¸å¤Ë°äÂÎ¤ò±£¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¶¯Åð»¦¿Í¤È»àÂÎ°ä´þ¤Îºá¤ËÌä¤ï¤ì¤¿Ìµ¿¦ÆâÅÄÌÀÆü¹áÈï¹ð¡Ê32¡Ë¤Ï29Æü¡¢Ì¾¸Å²°ÃÏºÛ¡ÊÆþ¹¾¶³»ÒºÛÈ½Ä¹¡Ë¤Ç³«¤«¤ì¤¿ºÛÈ½°÷ºÛÈ½¤Ç¡¢»àÂÎ°ä´þ¤òÇ§¤á¤ë°ìÊý¡¢¶¯Åð»¦¿Í¤Îµ¯ÁÊÆâÍÆ¤òÈÝÇ§¤·¤¿¡£»àÂÎ°ä´þºá¤Î½é¸øÈ½¤¬24Ç¯2·î¤Ë³«¤«¤ì¤¿¸å¡¢¶¯Åð»¦¿Íºá¤ÇÄÉµ¯ÁÊ¤µ¤ì¡¢ÁèÅÀ¤ä¾Úµò¤ÎÀ°Íý¼êÂ³¤­¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£