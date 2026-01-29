元AKB48でタレント・福留光帆（21）が28日放送のJ-WAVE「GURUGURU!」（水曜夜10・00）に生出演し、体重測定した。昨年10月の放送でダイエットを宣言し、体重40キロ台前半を目標にしていた福留。12月24日に測定した際は52キロだった。そして今回、体重計に乗ると48キロで「めっちゃやせてる！4キロもやせてる！」と大喜び。「毎日草ばっかり」食べていたと言い、「よかった。ありがとうレタス。私の生活とともに歩んでく