ミラノ・コルティナオリンピックまであと8日。大会に出場する日本代表選手たちが戦いの地、イタリア・ミラノに向け出発しました。29日未明、羽田空港でセレモニーが行われ、フィギュアスケートの坂本花織選手（25）たちに応援メッセージ付きの日の丸が贈られました。坂本花織選手：今回のミラノ・コルティナ五輪は私自身3回目の五輪になります。今まで過去2大会の経験を生かして、今回も自分らしく思い切りのいい演技ができるよう