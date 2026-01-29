マウスコンピューターは1月29日、法人向けPCブランド「MousePro」新製品として、Intel Core Ultra シリーズ3プロセッサを搭載した14型ノートPC「MousePro G4」を発売した。47TOPSまたは49TOPSのNPUを搭載しており、NPU性能40TOPS以上を求めるMicrosoftの「Copilot+ PC」に準拠している。MousePro G4。Thunderbolt 4、HDMI端子を搭載し、最大3画面出力が可能約933gと1kgを切る軽量設計と、MIL-STD-810H準拠の堅牢性を両立した14型ノ