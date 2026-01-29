文化放送では、2月6日（金）午後7時00分から、特別番組『侍、世界一へ！アンタッチャブルの勝手にアンバサダー』を放送する。パーソナリティは、お笑いコンビ・アンタッチャブルの山崎弘也と柴田英嗣。 大谷翔平選手が二刀流で躍動し、決勝でアメリカとの歴史的死闘を制した瞬間は、今も日本中の胸に刻まれている2023年の前回大会。今大会も大谷選手をはじめとするスター軍団の参戦が決定しており、前回以上の