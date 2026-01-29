RIZAPが運営するコンビニジム「chocoZAP」は、新日配薬品との初のコラボレーション商品「chocoZAP監修 MCT青汁」と「chocoZAP監修 腸活ブレンド茶」を2月2日より全国のスーパーやドラッグストアで順次発売する。新日配薬品は、置き薬事業を原点として青汁などの健康食品を展開し、野菜不足解消や健康習慣づくりに取り組んできた歴史を持つ。同社の掲げる「無理なく続けられる健康習慣」と、chocoZAPの「簡単」「便利」「楽しい」の