１月２９日の「おはよう寺ちゃん」（文化放送）では、木曜コメンテーターで京都大学大学院教授の藤井聡氏と寺島尚正アナウンサーが、円相場に関するニュースについて意見を交わした。 藤井氏「内需が拡大をして日本が成長していって、投資が拡大していくと、必ず円高の方向に向かっていく」 先週末から今週にかけて円相場が大きく動いている。昨日の東京外国為替市場の円相場は対ドルで上昇し、１ドル