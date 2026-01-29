東京午前のドル円は１５２．７７円付近まで下落した後、１５３円前半で上値が重い。ベッセント米財務長官が強いドル政策を強調し、週前半にかけてのドル安に歯止めをかけようとしているものの、対円でドルの戻りは限定的。 ユーロ円は１８３円前半、ポンド円は２１１円前半、豪ドル円は１０７円後半で推移。ドル円と同様に、クロス円の動意は目立たない。 MINKABU PRESS