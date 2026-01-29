【新興国通貨】ドル人民元は6.94台後半推移＝中国人民元 昨日ドル安の中で6.9450元を付けたドル人民元。ドル安一服で今朝は6.95台を回復の場面も戻りは鈍く、6.94台後半での推移に戻している。 対円では昨日、円高進行で21円90銭台を付ける動き。27日も21円90銭台を付けていたが、小幅に安値を更新し、21.927を付けていた。その後の円高一服でNY市場で22.156まで反発も、直近22.035と円安も続かず。 USDCNY 6.9483C