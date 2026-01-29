２９日前引けの日経平均株価は前営業日比８４円００銭安の５万３２７４円７１銭と反落。前場のプライム市場の売買高概算は１２億１２９０万株、売買代金概算は３兆８９３９億円。値上がり銘柄数は３６７、対して値下がり銘柄数は１１６５、変わらずは６６銘柄だった。 きょう前場の東京株式市場で日経平均はもみ合いの動きに。前日の米国株市場は半導体関連株を中心に買われるも主要株価指数は小幅に高安まちまちの展開で、