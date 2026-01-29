XREALは、人気シリーズ「攻殻機動隊」とコラボレーションした「攻殻機動隊×XREAL限定コラボモデルARグラス」を、1,000セット限定で予約販売する。価格は69,480円。販売サイトは1月30日公開予定で、製品は3月以降から出荷予定。ARグラス「XREAL 1S」に多機能サイドバッグ(コラボ限定)、アクリルスタンドなどがセットになっている。 そのほかコラボモデルでは、コラボ限定マジックテープバッジ、3Dホログラム