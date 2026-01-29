タレントの小倉優子が２９日、都内で行われた企画展「料理のねばべき展」のメディア発表会に出席した。無意識に課してしまう料理の「ねばべき」について「バランス良くいっぱい作らなきゃ、という勝手なプレッシャーを感じている時がある」と自覚。３人の男の子を育てるママとして、お弁当も「作らなきゃ、となっていた」と語った。料理の悩みについては「相談したことがないかも。（料理を）勉強することはあっても、面倒く