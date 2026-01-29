俳優・竹野内豊（５５）の姿に衝撃が走っている。竹野内はこのほど、Ｎｅｔｆｌｉｘシリーズで今年世界独占配信される「ガス人間」に出演することが発表された。１９６０年に劇場公開された東宝の特撮映画「ガス人間第一号」を実写シリーズ作品として“リブート”。現代日本を舞台にした完全オリジナルストーリーだ。Ｎｅｔｆｌｉｘの公式ＳＮＳでは「新キャスト＆キャラクターカット解禁！」としてビジュアルを公開。「生放