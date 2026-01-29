２１日、広西チワン族自治区南寧市の「三街両巷」で、馬の飾りを編む潘武さん。（南寧＝新華社記者／陸波岸）【新華社南寧1月29日】中国で午年の春節（旧正月、今年は2月17日）が近づくにつれ、広西チワン族自治区の各地では馬の形をした小さな飾りの人気が高まり、地元の伝統工芸職人が急ピッチで制作を進めている。自治区住民の潘武（はん・ぶ）さんはチワン族伝統の「棕編（シュロ編み）」職人として活動している。棕編はシ