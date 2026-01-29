■これまでのあらすじリングガールにこだわる義姉が妻を侮辱するようになり、夫は姉を結婚式に呼ばないことに決める。しかし義姉は思い通りにならないことに怒りを爆発させ、妻の友人にまで嫌がらせとも取れるDMを送りつける。こうした義姉の暴挙に妻は自分が我慢すればいいのかと思い悩むが…。理人との結婚が決まってから、親友（私にとっては家族同然）弓月の子どもたちにリングを運んでもらう結婚式をするのが、私の夢のひとつ